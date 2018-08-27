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"Eğer en düşük ücret opsiyonunu arıyorsanız önünüzde iki seçenek var. Ya turu 1 sene öncesinden alacaksınız ya da riske girip, gemilerin kalktığı Ushuaia’da belli bir süre geçirip son dakika indirimleri yakalamaya çalışacaksınız. Ben Ushuaia’da geminin kalkmasına bir hafta kala normalde 16 bin 500 dolar olan bir turu 9 bin 500 dolara buldum ve bu tur 20 gündü." diyen Özdemir, ilk olarak İstanbul’dan Frankfurt’a, oradan da Buenos Aires’e uçtuğunu kaydetti.