Barnet - Braintree Town maçı öncesi rakamlar

İngiltere Ulusal Lig heyecanı devam ediyor. Barnet, 07 Ağustos 2018 Salı günü Braintree Town takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:45. Barnet son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Braintree Town, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 425. İddaa'da Barnet kazanır 1.45, berabere biter 3.40, Braintree Town kazanır 4.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Barnet önceki hafta Welling United mücadelesinde 1-2 kazandı.

Braintree Town ise Woking maçında 0-0 berabere kaldı.

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