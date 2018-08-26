Barnet - Dagenham & Rbridge maçı öncesi rakamlar

İngiltere Ulusal Lig heyecanı devam ediyor. Barnet, 27 Ağustos 2018 Pazartesi günü Dagenham & Rbridge takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Barnet 5 puana sahip olarak 19. sırada yer alırken Dagenham & Rbridge 1 puanda ve 24. sırada. Barnet, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Dagenham & Rbridge, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 739. İddaa'da Barnet kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Dagenham & Rbridge kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Barnet son hafta oynanan Plymouth Argyle maçında 2-1 yenildi.

Dagenham & Rbridge ise Notts County karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Barnet, 2 gol attı ve 6 gol yedi.

Dagenham & Rbridge, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Dagenham & Rbridge 2 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.

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