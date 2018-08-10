Barnet - Eastleigh maçı rakamları

Barnet ve Eastleigh, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü İngiltere Ulusal Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Ev sahibi Barnet, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Eastleigh son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 356 kodlu maçı oynayanlar; Barnet galibiyet oranı 1.45, beraberlik oranı 3.40, Eastleigh galibiyet oranı 4.60. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Barnet önceki hafta Welling United mücadelesinde 1-2 kazandı.

Eastleigh ise Chester maçında 3-2 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Barnet, 1 gol attı ve 1 gol yedi.

Eastleigh, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Eastleigh, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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