Barnsley - Gillingham sahaya çıkıyor

Barnsley ve Gillingham, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü İngiltere 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. Barnsley 11 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Gillingham 7 puanda ve 9. sırada. Barnsley, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Gillingham, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 376 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Barnsley kazanırsa 1.30, beraberlik çıkarsa 4.00, Gillingham sahadan galip ayrılırsa 5.50 oranını elde edecekler. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Barnsley son haftadaki Gillingham müsabasında 2-0 kazandı.

Gillingham ise Fleetwood karşılaşmasında 5-1 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Barnsley, 4 gol attı ve 0 gol yedi.

Gillingham, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Gillingham, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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