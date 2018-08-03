Barnsley - Oxford United karşılaşma önü

Barnsley ve Oxford United, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü İngiltere 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. Ev sahibi Barnsley, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Oxford United, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 280 kodlu maçı oynayanlar; Barnsley galibiyet oranı 1.75, beraberlik oranı 3.20, Oxford United galibiyet oranı 3.20. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Barnsley son hafta oynanan Oxford United maçında 3-2 kazandı.

Oxford United ise Barnsley maçında 3-2 yenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ