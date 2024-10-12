Baro seçimleri ne zaman? İstanbul ve Ankara baro seçimi tarihi

BARO BAŞKANLIK SEÇİMLERİ NE ZAMAN, ADAYLAR KİM?

62 bin 587 üyesi olan İstanbul Barosu 19-20 Ekim’de Haliç Kongre Merkezi’nde, 23 bin 684 üyesi olan Ankara Barosu ise 12-13 Ekim’de Atatürk Kapalı Spor ve Sergi Sarayı’nda olağan genel kurulunu yapacak.

Başkan Yardımcısı Ali Gürbüz, İstanbul Barosu'nun en köklü gruplarından biri olan Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'nun adayı olarak öne çıkıyor.