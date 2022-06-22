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Baron ve baroniçelere operasyon! Uyuşturucu ve silahlar sergilendi 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Uyuşturucu tacirlerine yönelik Diyarbakır merkezli 11 ilde operasyon düzenledi. 236 kişi gözaltına alındı, 292 kişi için gözaltı kararı verilmişti. Operasyonda ele geçirilen uyuştucu ve silahlar Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

Diyarbakır merkezli 10 ilde uyuşturucuya karşı "Kökünü Kurutma Operasyonu" başlatıldı. 205 hedefte 2'si baron, 2'si baroniçe olmak üzere elebaşı ile birlikte toplam 292 kişi gözaltına alındı. 56 kişi yakalama çalışmaları sürüyor.

Operasyonda el geçirilen uyuşturucu ve silahlar Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. 246 kg uyuştucu, 10 kg sentetik uyuştucu ele geçirildi. 2 kalaşnikof, av tüfekleri ve tabancalar ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Operasyonu Diyarbakır'dan yöneten Bakan Soylu, "Diyarbakırımızı uyuşturucu açısından zehirlemeye çalışan, en tepe yöneticiler olmak üzere, baronlar ve baroniçeler başarılı bir şekilde gözaltına alınmışlardır" demişti.