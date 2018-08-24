Barrow - Braintree Town maç önü

Barrow ve Braintree Town, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü İngiltere Ulusal Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Barrow 7 puanla 11. sırada, Braintree Town 2 puanla 21. sırada bulunuyor. Barrow son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Braintree Town, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 325 kodlu maçı oynayanlar; Barrow galibiyet oranı 1.65, beraberlik oranı 3.20, Braintree Town galibiyet oranı 3.60. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Barrow son hafta oynanan Gateshead maçında 4-1 yenildi.

Braintree Town, Dagenham & Rbridge karşılaşmaında 3-0 yenildi.

Barrow, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 2 gol yedi.

Braintree Town, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Braintree Town 1 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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