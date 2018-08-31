Barrow - Solihull Moors sahaya çıkıyor

İngiltere Ulusal Lig heyecanı devam ediyor. Barrow, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Solihull Moors takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Barrow 10 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Solihull Moors 13 puanda ve 7. sırada. Barrow, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Solihull Moors son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 399. İddaa'da Barrow kazanır 2.00, berabere biter 3.00, Solihull Moors kazanır 2.70 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Barrow önceki hafta Macclesfield Town mücadelesinde 3-1 yenildi.

Solihull Moors ise Gateshead karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Barrow, evinde 3 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 2 gol yedi.

Solihull Moors, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Solihull Moors 4 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.

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