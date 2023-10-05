Bartın Amasra'da deprem! İşte 5 Ekim Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Kandilli ve AFAD son depremler listesi 5 Ekim Perşembe günü için yayınlandı. AFAD tarafından açıklanan verilere göre 5 Ekim sabahın ilk saatlerinde Bartın Amasra'da deprem oldu. İşte 5 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD her gün meydana gelen depremlerin merkez üssünü, saatini ve büyüklüğünü paylaşıyor. 5 Ekim Perşembe günü Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre Bartın Amasra'da deprem oldu. İşte 5 Ekim 2023 son dakika deprem haberleri...
BARTIN'DA DEPREM!
Bartın Amasra'da 5 Ekim Perşembe günü saat 03:47'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini an be an yayınlıyor.