Bartın Amasra'da deprem! 5 Ekim 2023 Perşembe Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?

Bartın Amasra'da deprem! 5 Ekim 2023 Perşembe Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?

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Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD her gün meydana gelen depremlerin merkez üssünü, saatini ve büyüklüğünü paylaşıyor. 5 Ekim Perşembe günü Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre Bartın Amasra'da deprem oldu. İşte 5 Ekim 2023 son dakika deprem haberleri...