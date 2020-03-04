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Bartın'da Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - BARTIN



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Bahar Kalkanı Harekatında şehit düşen asker için dua ve Fatiha okunması- Bartın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Sinan Amasralı'nın bildiri okuması- Araçların korna çalarak Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermesi

Bartın ve Karabük'te Bahar Kalkanı Harekatı'na destekBARTIN/ Bartın ve Karabük'te, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin İdlib bölgesine yönelik gerçekleştirdiği Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verildi.Bartın'da taksi ve servis şoförleri, Bartın Şoförler ve Otomobilciler Odası organizasyonuyla kent merkezinde bulunan Yalı Taş Ev önündeki alanda bir araya geldi.Araçlarını Türk bayraklarıyla süsleyen ve 200 araçla korna çalarak kent merkezinde tur atan sürücülere vatandaşlar da alkışla destek verdi.Oda başkanı Sinan Amasralı, gazetecilere yaptığı açıklamada, İdlib'de rejim güçlerine karşı sınır güvenliğini korumaya çalışan ve şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet dilediklerini söyledi.Şehitlerle herkesin içinin yandığını ifade eden Amasralı, şunları belirtti:"Şoför camiası olarak, bundan önce de bundan sonra da alınacak tüm kararlarda devletimizin yanındayız. Askerlerimizin ayağına taş değmesin. Biliyoruz ki acılı ailelerimizin bir nebze de olsa içini soğutacak haberler gelecektir. Biz burada ilimizdeki servis ve taksi şoförleri olarak tüm üyelerimizle hem şehitlere saygı hem de Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek amacıyla konvoy düzenledik. Yaralı askerlerimize acil şifalar, şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. İnşallah artık bu son bulsun dileğimle."- KarabükTürkiye Muharip Gazileri Derneği üyeleri de tören kıyafetlerini giyerek Karabük Şubesi önünde toplandı.Gaziler, burada, TSK'nin Suriye'nin İdlib bölgesine yönelik gerçekleştirdiği Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için asker selamı verdi.Derneğin şubesi başkanı Sebahattin Çorbacı, burada yaptığı açıklamada, gaziler olarak her zaman orduyu desteklediklerini ve desteklemeye devam edeceklerini belirtti.Türkiye Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğü uğruna vatan hainlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis ve tüm kahramanları saygıyla selamladıklarını belirten Çorbacı, "Vatanımızı savunurken şehit olan kahramanlara Allah'tan rahmet, yüce Türk milletine, Türk Silahlı Kuvvetlerine, şehitlerimizin aile ve yakınlarına başsağlığı, sabır, yaralı kahraman askerlerimize acil şifalar diliyoruz." diye konuştu.Vatanın namus, şeref, korunacak tek hedef olduğunu vurgulayan Çorbacı, "Bizlere verilecek her türlü göreve hazırız." dedi.Öte yandan TSK'nin Suriye'nin İdlib bölgesine yönelik gerçekleştirdiği Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan askerler için Beşbinevler Merkez Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.