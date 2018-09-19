Bartın Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, oto dolandırıcılığı yapan bir çeteyi takibe aldı.
Çete üyelerinin, hacizli veya rehinli araç sahipleriyle internet üzerinden iletişime geçerek senetle bu araçları aldıkları belirlendi.
ARAÇLARI PARÇALAYIP SATMIŞLAR
Çok sayıda, otomobil, kamyon ve kamyoneti sahibinden karşılıksız senetlerle alan çete üyelerinin bu araçları parçalayarak piyasada sattıkları tespit edildi.
PARALARINI ALAMAYINCA ŞİKAYETÇİ OLDULAR
Uyanık araç sahiplerinden bazıları, polise başvurarak ‘aracım çalındı’ şeklinde yalan beyanda bulundu. Bazıları ise polise nasıl dolandırıldığını anlattı.
3 KİŞİLİK ÇETE ÇÖKERTİLDİ
Bartın polisi, çete üyeleri S.K., T.A. ve H.U.’yu gözaltına aldı. Çetenin elinde bulunan araçlar sahibine teslim edilirken çete üyesi 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ