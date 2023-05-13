Türkiye Genel Seçimleri için geri sayım devam ediyor. 14 Mayıs Pazar günü 64 milyon 113 bin 941 seçmen 13. Cumhurbaşkanını ve 28. Dönem Milletvekillerini belirlemek için oy kullanacak. Sandık başına gidecek vatandaşlar hangi ilde kaç milletvekili adayı çıkacağını merak ediyor. TÜİK tarafından iletilen güncel nüfus bilgilerine göre hangi ilde kaç milletvekili çıkacağı açıklandı. Peki, Bartın'da kaç milletvekili çıkıyor? İşte Bartın milletvekili sayısı...

14 Mayıs 2023 Bartın Milletvekili Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

14 Mayıs 2023 Bartın Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız