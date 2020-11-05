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Bartın'da ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Bartın'da bir evde yapılan aramada 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Bartın'da ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayıryüzü köyünde oturan M.K.´nın evine baskın düzenledi. M.K´nın evinde yapılan aramada 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca,1 adet av tüfeği, 1 adet kama ve 295 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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