Bartın'da trafik kazası: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Eda Ç. (25) idaresindeki 06 ROK 68 plakalı otomobil, Kanlıırmak Caddesi üzerinde Mustafa A. yönetimindeki (51) otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, Bartın Irmağı'na düştü.İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan ve sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan Eda Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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