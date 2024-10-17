Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Bartın'da trafik kazası: Arabalardan biri ikiye bölündü | Son dakika haberleri

        Bartın'da trafik kazası: Arabalardan biri ikiye bölündü

        Bartın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlardan biri ikiye bölündü. Aralarında çocuğunda bulunduğu 6 kişi yaralandı. Kaza sonrası savaş alanına dönen yolda araçlardaki giysi, yemek, malzeme ve araç parçaları savruldu. Olayın olduğu anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 17.10.2024 - 15:47 Güncelleme: 17.10.2024 - 15:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaza yapan araç ikiye bölündü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bartın-Ankara karayolunun Geçen Mahallesi'nde 12.30 sıralarında meydana gelen kazada araçlardan biri ikiye bölündü. 63 yaşındaki Zeki Kaya kullandığı otomobille Toptancılar Sitesi kavşağından dönerken, aynı anda Ankara istikametinden Bartın’a doğru ilerleyen 36 yaşındaki Muhammed Yurtbaş'ın kullandığı otomobil çarptı.

        Kaza sonrası Zeki Kaya’nın kullandığı otomobil ikiye bölündü. Kazada sürücüler Zeki Kaya ve Muhammed Yurtbaş ile araçlarda bulunan B.Ü, N.Ç, Ş.Ç ve 5 yaşındaki Z.B yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi.

        Kazanın ardından olay yerine gelen yaralıların yakınları ise gördükleri manzara karşısında sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri tarafından sakinleştirilen yaralı yakınları, soluğu hastanede aldı.

        REKLAM