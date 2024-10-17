Bartın'da trafik kazası: Arabalardan biri ikiye bölündü Bartın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlardan biri ikiye bölündü. Aralarında çocuğunda bulunduğu 6 kişi yaralandı. Kaza sonrası savaş alanına dönen yolda araçlardaki giysi, yemek, malzeme ve araç parçaları savruldu. Olayın olduğu anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı

Ajanslar Giriş: 17.10.2024 - 15:47 Güncelleme: 17.10.2024 - 15:47 facebook

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