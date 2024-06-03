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        Haberler Gündem Bartın'da tüp kamyonunun devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

        Bartın'da tüp kamyonunun devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

        Bartın'da tüp kamyonu bir diğer kamyona çarpıp kontrolden çıkarak karşı şeride geçerken devrildi. Kazada kamyonun sürücüsü ve araçta bulunan diğer kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 20:49 Güncelleme: 03.06.2024 - 20:49
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        Bartın'da faciadan dönüldü
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        Bartın'da tüp kamyonunun devrildiği kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Zonguldak kara yolu Gecen köyü mevkisinde Hüseyin Pehlivan (48) idaresindeki kamyon, tali yola girmek isteyen Remzi Kanbur (57) yönetimindeki kamyonla çarpıştı.

        Kazada kontrolden çıkan tüp kamyonu karşı şeride geçerek devrildi. Kamyondaki tüpler yola savruldu.

        İTFAİYE EKİPLERİ GAZ KAÇAĞINI KONTROL ETTİ

        İhbar üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi.

        Kazada hafif yaralanan tüp kamyonu sürücüsü ile aynı araçtaki Abdullah Köse (55) Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İtfaiye ekipleri sık sık gaz kaçağı olup olmadığını kontrol etti. Tüplerin başka bir araca alınmasının ardından kamyon çekici yardımıyla kaldırıldı.

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        #bartın
        #tüp kamyonu
        #haberler
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