Bartın'daki sempozyumda

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Bartın'daki sempozyumda "akıllı şehirler" ele alındı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Akıllı Şehirler ve Coğrafi Teknolojiler Dairesi Başkanı Yıldırım Dursun Bayar, "akıllı şehir" denildiğinde bir şehrin sürdürülebilir olmasından dirençli olmasına, güvenli ve üretken olmasından yeşil ve kimlikli olmasına birçok konunun akla geldiğini söyledi.

Bartın'daki sempozyumda
AA

Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü tarafından düzenlenen "Akıllı Şehirler ve Ulusal Stratejiler" sempozyumu çevrimiçi ortamda gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılışında konuşan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, kalite eksenli bir büyüme hedeflediklerini, bu doğrultuda tüm paydaşlarla gayret gösterildiğini söyledi.

Bartın Üniversitesinin tüm bileşenleriyle Yükseköğretim Kurulu tarafından tevdi edilen ihtisaslaşma alanıyla ilgili çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini aktaran Uzun, "Bölgemizde Filyos Vadisi Projesi ve çevresinde gelişebilecek sektörlere ilişkin olarak da alanında yetkin akademik kadromuzla oldukça verimli çalışmalar ortaya koymaya devam edeceğimizi ve bunu da hep birlikte başaracağımıza yürekten inanıyorum." dedi.

Akıllı Şehirler ve Coğrafi Teknolojiler Dairesi Başkanı Bayar da "Akıllı Şehirler ve 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı" başlıklı konuşma yaptı.

Bartın Üniversitesinin akıllı teknolojiler ve bu konu üzerindeki yaptığı çalışmaları değerli bulduğunu belirten Bayar, Bakanlık bünyesinde gerçekleştirilen çalışmaların bilimsel bir karşılık bulmasının mutluluk verici olduğunu kaydetti.

Bayar, geleceği şekillendirecek çözümlerin, günümüz çözümlerinden farklı olması gerektiğine işaret ederek, "Akıllı şehir dediğimizde bir şehrin sürdürülebilir olmasından dirençli olmasına, güvenli ve üretken olmasından yeşil ve kimlikli olmasına birçok konu akla geliyor. Küresel yaklaşımları değerlendirdiğimizde ülke olarak Avustralya, Amerika ve Hollanda’nın ardından ulusal stratejisi ve eylem planını oluşturmuş dördüncü ülkeyiz." diye konuştu.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızla yaygınlaştığını, vatandaşların kent yönetimine katılma ve dijital hizmetlere olan ilgisinin artığını dile getiren Bayar, şöyle devam etti:

"Ulusal stratejimizde coğrafi bilgi sistemlerinden akıllı ulaşım, akıllı sağlık, afet ve acil durum yönetimi gibi 16 bileşen var. Akıllı şehirlere dönüşmede de 4 temel amacımız var. Bunlar da ekosistemin geliştirilmesi, kapasite artışı, birlikte çalışabilirlik ve koordinasyonun sağlanması. Nitelikli insan kaynağı anlamında da üniversitelerimize büyük yükümlülükler düşmektedir. Bakanlıkça hazırladığımız portalda birçok yayın, doküman ve rehbere ilgili kurumların, yerel yönetimlerin ve vatandaşlarımızın erişimi mümkün hale getirilmiştir. Portal üzerinden de merak edilen konularda bizlere her zaman erişebilirler."

Öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte, karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME