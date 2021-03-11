Bartın'daki sempozyumda

AA

Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü tarafından düzenlenen "Akıllı Şehirler ve Ulusal Stratejiler" sempozyumu çevrimiçi ortamda gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılışında konuşan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, kalite eksenli bir büyüme hedeflediklerini, bu doğrultuda tüm paydaşlarla gayret gösterildiğini söyledi.

Bartın Üniversitesinin tüm bileşenleriyle Yükseköğretim Kurulu tarafından tevdi edilen ihtisaslaşma alanıyla ilgili çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini aktaran Uzun, "Bölgemizde Filyos Vadisi Projesi ve çevresinde gelişebilecek sektörlere ilişkin olarak da alanında yetkin akademik kadromuzla oldukça verimli çalışmalar ortaya koymaya devam edeceğimizi ve bunu da hep birlikte başaracağımıza yürekten inanıyorum." dedi.

Akıllı Şehirler ve Coğrafi Teknolojiler Dairesi Başkanı Bayar da "Akıllı Şehirler ve 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı" başlıklı konuşma yaptı.

Bartın Üniversitesinin akıllı teknolojiler ve bu konu üzerindeki yaptığı çalışmaları değerli bulduğunu belirten Bayar, Bakanlık bünyesinde gerçekleştirilen çalışmaların bilimsel bir karşılık bulmasının mutluluk verici olduğunu kaydetti.

Bayar, geleceği şekillendirecek çözümlerin, günümüz çözümlerinden farklı olması gerektiğine işaret ederek, "Akıllı şehir dediğimizde bir şehrin sürdürülebilir olmasından dirençli olmasına, güvenli ve üretken olmasından yeşil ve kimlikli olmasına birçok konu akla geliyor. Küresel yaklaşımları değerlendirdiğimizde ülke olarak Avustralya, Amerika ve Hollanda’nın ardından ulusal stratejisi ve eylem planını oluşturmuş dördüncü ülkeyiz." diye konuştu.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızla yaygınlaştığını, vatandaşların kent yönetimine katılma ve dijital hizmetlere olan ilgisinin artığını dile getiren Bayar, şöyle devam etti:

"Ulusal stratejimizde coğrafi bilgi sistemlerinden akıllı ulaşım, akıllı sağlık, afet ve acil durum yönetimi gibi 16 bileşen var. Akıllı şehirlere dönüşmede de 4 temel amacımız var. Bunlar da ekosistemin geliştirilmesi, kapasite artışı, birlikte çalışabilirlik ve koordinasyonun sağlanması. Nitelikli insan kaynağı anlamında da üniversitelerimize büyük yükümlülükler düşmektedir. Bakanlıkça hazırladığımız portalda birçok yayın, doküman ve rehbere ilgili kurumların, yerel yönetimlerin ve vatandaşlarımızın erişimi mümkün hale getirilmiştir. Portal üzerinden de merak edilen konularda bizlere her zaman erişebilirler."

Öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte, karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.