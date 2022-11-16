Bartın'da sular altında kalacak köyün yerine 'tarım köy'



Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)BARTIN'da, ırmak taşkınlarına tedbir amaçlı yapılan Kozcağız Barajı'nın tamamlanması ile sular altında kalacak Şarköy köyünde oturanlar için TOKİ'nin 'tarım köy' projesi kapsamında, konutların yüzde 85'i tamamlandı. Tek katlı, bungalov tarzında inşa edilen konutların inşasına ilişkin AK Parti Grup Başkan Vekili Yılmaz Tunç, "Köylülerimiz, yaşadıkları alandan uzaklaşmadan burada oturmuş olacak. Köyümüzün buraya taşınmasından sonra baraj, su tutmaya başlayacak" dedi.

Kent merkezinden geçip, Karadeniz'e dökülen ırmağın bir kolunu oluşturan Kozcağız beldesinde, geçen yıllarda yapımına başlanan baraj, bitme noktasına geldi. 46 milyon metreküp su tutma özelliğine sahip Kozcağız Barajı ile sular altında kalacak, 102 haneli Şarköy köyüne bağlı Boğaz ve Kapıcıoğlu mahallelerinde oturanlar için ise Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca 'tarım köy' için harekete geçildi. Köylülerin günlük yaşamdan kopmamaları ve tarım ile hayvancılığa devam etmeleri için tasarlanan 'tarım köy' için Gürgenlik mevkisindeki 165 dönümde yapılan konutların yüzde 85'i, tamamlandı. Tek katlı, bungalov tarzında inşa edilen 3+1 konutların inşasında 115 işçi, ter döküyor. İçerisinde ticaret merkezinin de olacağı bölgede, konutların 2023 yılının ilk çeyreğinde hak sahiplerine teslim edilmeli hedefleniyor.

ÖNCE KÖY TAŞINACAK

AK Parti Grup Başkan Vekili Yılmaz Tunç, Bartın'ı sel tehdidinden koruyacak Kozcağız Barajı'nın yapım çalışmalarında sona gelindiğini belirterek, "Kozcağız Barajı'nın kamulaştırma sahasındaki Şarköy köyüne bağlı Boğaz ve Kapıcıoğlu mahallerimiz vardı. Bu köylerimizin kamulaştırılmaları yapılmıştı. Ancak köylülerimiz; tarlalarına, meralarına uzak bir yere taşınmak istemedikleri için yer tahsisi gerçekleştirmiştik. 165 dönümlük alanda 'tarım köy' konutlarının inşaatına TOKİ tarafından başlanıldı. Şu anda TOKİ, 102 konutun inşaatını tamamlamak üzere. İçerisindeki ticaret merkezi ile her bir konutun 500 metrekarelik alanı var. Köylülerimiz, yaşadıkları alandan uzaklaşmadan burada oturmuş olacak. Köyümüzün buraya taşınmasından sonra baraj, su tutmaya başlayacak. Hem Kozcağız hem de Bartın ırmak taşkınlarından korunmuş olacak" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2022-11-16 11:21:43



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