Bartın'da 'Madencilik Meslek Lisesi' açılacak



Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)MİLLİ Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Bartın'da Türkiye'nin ikinci 'Madencilik Meslek Lisesi'nin açılacağını söyledi.

Amasra ilçesinde 14 Ekim'de yaşanan grizu faciasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası Bartın'da 'Madencilik Meslek Lisesi' açılacağını belirtmişti. Bugün kente gelen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şensoy da açılması planlanan 'Madencilik Meslek Lisesi' için arsa incelemesi yaptı. Bartın Valisi Nurtaç Arslan ve İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar'ın da katıldığı inceleme gezisi sonrası Bakan Yardımcısı Şensoy, valilik binasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Amasra'da 14 Ekim'de yaşanan maden faciasında hayatını kaybeden 42 madenciye Allah'tan rahmet dileyerek konuşmasına başlayan Şensoy, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız 24 Ekim'deki Kabine Toplantısı'ndan sonra Bartın ilinde 'Madencilik Lisesi' açılacağını belirtmişti. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak o günden itibaren çalışmalarımıza başladık. Hangi alanları, hangi programları açacağımıza dair bir müfredat ve program çalışması yaptık. Bartın Mesleki Teknik Anadolu Lisesi içerisinde ilk etapta bir maden teknolojisi alanı açtık. Bartın içerisinde okulumuzu yapacağımız kampüs alanını belirlemek için sayın valimizle milli eğitim müdürümüzle saha ziyareti yaptık, birkaç tane alternatif yer belirledik. Bu okullar yapılıncaya, kampüs tamamlanıncaya kadar öğrencilerimiz eğitimlerini Bartın Mesleki Teknik Anadolu Lisesi içerisinde takip edecekler" dedi.

Bakan Yardımcısı Şensoy, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Yapacak olduğumuz lise, madencilik alanında tematik bir lise olacak. Bu açılacak lise madencilik alanında Türkiye'de ikinci lise olacak. İlk liseyi sayın bakanımız Mahmut Özer tarafından Balıkesir İvrindi ilçesinde enerji bakanımızla beraber açmışlardı. Buradaki lise, ikinci açılan madencilik lisesi olacak. Bu lise bir kampüs içerisinde atölyeleri olan, sürekli eğitim merkezi olan, eğitimlerin alınmış olduğu ve Ar-Ge merkezlerinin olduğu geniş merkezli bir okul olacak. Her türlü modern teknolojinin kullanıldığı ve modern atölyeleri içinde barındırdığı bir okulumuz olacak. Aynı zamanda civardaki sektörlerde de çocuklarımız uygulama imkanı bulacaklar. Sektörün aradığı kalifiye elemanların yetişeceğine inanıyoruz bu okulumuzdan. Bartın için de büyük bir kazanım olacak diye düşünüyorum. Bu okulun kazandırılması konusunda bize destek olan, fikir veren Sayın Cumhurbaşkanı'mıza çok teşekkür ediyoruz. Süreçlerimizin her aşamasını takip eden, planlayan sayın bakanımız Mahmut Özer'e ve ilde eğitimle ilgili tüm süreçleri takip ve koordine eden sayın valimize ve milli eğitim müdürümüze çok teşekkür ederim. İnşallah okulumuz Bartın için ülkemiz için hayırlı, uğurlu olur." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan Acar

2022-11-17 17:51:04



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