`Barış Akarsu Merhaba´ filmi memleketi Bartın´da gösterime girdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

`Barış Akarsu Merhaba´ filmi memleketi Bartın´da gösterime girdi

DHA

`Barış Akarsu Merhaba´ filmi memleketi Bartın´da gösterime girdi


Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BODRUM´da 29 Haziran 2007´de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden sanatçı Barış Akarsu´nun hayatını konu alan `Barış Akarsu Merhaba´ filmi memleketi Bartın´da gösterime girdi. Barış Akarsu´yu canlandıran İsmail Ege Şaşmaz sinema önünde hayranları ile fotoğraf çektirdi.
Bodrum´da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren sanatçı Barış Akarsu´nun hayatının anlatıldığı ve başrollerini sanatçı İsmail Ege Şaşmaz´ın yaptığı `Barış Akarsu Merhaba´ filmi 18 Kasım´da Türkiye ile birlikte 23 ülkede vizyona girdi. Film Barış Akarsu´nun memleketi Bartın´da da bugün vizyona girdi. Kentteki özel bir sinemada vizyona giren film öncesinde sanatçı İsmail Ege Şaşmaz, barışseverlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Yoğun ilginin gösterildiği filme Bartın Valisi Nurtaç Arslan ve sinemaseverler katıldı. Barış Akarsu´nun babası Selahattin Akarsu ve kardeşi Nesrin Akarsu filmi barışseverlerle birlikte izledi.
`BARIŞ AKARSUYU CANLADIRMAK MUTLULUK VERİCİ´
16 Kasım´da İstanbul´da yapılan film galasının güzel geçtiğini söyleyen filmin başrol oyuncusu İsmail Ege Şaşmaz, "Gala gecesinde Barışın hayranları dostları ve sanatçının babası Selahattin Akarsu, kardeşi Nesrin Akarsu da bizleri yalnız bırakmadı. Şimdi barışın memleketindeyiz. Filmin çekimlerinin bir bölümünü de Amasra´da yaptık ve ben 1,5 ay boyunca buradaydım. Burası benim için çok anlamlı bir şehir oldu. Benim için vazgeçilmez bir şehir oldu. Barışın şarkısında dediği gibi `hasret kokan şehir, sevda kokan şehir, deniz kokan şehir´ dediği gibi benim için öyle oldu. Geldiğimde kendimi kendi memleketimde gibi hissettim, Barış'ı da kendimden bildim. Onlar da beni kendilerinden bildiler. Onlar da beni barışın yerine koydular. Bu benim için paha bileçilemez bir şey oldu. Umarım Barış'ı istedikleri gibi onlara gösterebilmişimdir. Gerçekten iyi şekilde anlatabilmişimdir. Barış'ın memleketinde Bartın´da Amasra´da bu duyguyu yaşamak çok önemli, çok zor bir insanı bir insanın yerine koyabilmek, Barış gibi bir insanın yerine koyulabilmek benim için çok önemli ve ben bunu yaşıyorum. Bunun haklı gururu ile de çok mutluyum" dedi.
İsmail Ege Şaşmaz, Barış Akarsu´nun kardeşi Nesrin´in ağabeyine ait montunu, bilekliği ve ayetel kürsü kolyesini hediye ettiğini söyledi.
Barış Akarsu´nun filminin memleketi Bartın´da gösterime girmesinden dolayı mutluluk yaşadığını söyleyen kardeşi Nesrin Akarsu, "Filmi izlemekten dolayı duygularımı anlatmak mümkün değil, benim üzüntülerimi benim gibi ancak yaşayan anlar. Ağabeyimi İsmail Ege Şaşmaz´da görmek hem hüzün ve hemde mutluluk veriyor. Şu anda çok heyecanlıyız" diye konuştu. (DHA) DHA-Kültür Sanat Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2022-11-20 22:43:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

"Barış Akarsu Merhaba" filmine sanatçının memleketi Bartın'da yoğun ilgi
YEREL HABERLER "Barış Akarsu Merhaba" filmine sanatçının memleketi ...
(Görüntülü) AMASRA&#039;DA MADEN FACİASININ YAŞANDIĞI OCAĞA 4&#039;ÜNCÜ BARAJ
YEREL HABERLER (Görüntülü) AMASRA'DA MADEN FACİASININ ...
Amasra'da maden faciasının yaşandığı ocağa 4´üncü baraj
YEREL HABERLER Amasra'da maden faciasının yaşandığı ocağa 4´üncü ...
Amasra'daki maden ocağında yangının devam etmesi nedeniyle dördüncü "baraj" yapılıyor
YEREL HABERLER Amasra'daki maden ocağında yangının devam etmesi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.