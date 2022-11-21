Tatil beldesinde orman yangını çıktı (2)

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YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIBartın'ın İnkum tatil beldesindeki ormanlık alanda gece saatlerinde çıkan yangın, Orman, Belediye, Jandarma, Sahil Güvenlik, Garnizon Komutanlığı ve Emniyet'ten oluşan 193 personel 44 itfaiye ekibinin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yanıgın'da soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında 15 dönümlük Kızılçam ormanı kül oldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2022-11-21 07:37:29



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