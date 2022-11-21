Tatil beldesinde orman yangını çıktı (2)

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TATİL BELDESİNDE ORMAN YANGINI ÇIKTI (2)

DHA

TATİL BELDESİNDE ORMAN YANGINI ÇIKTI (2)


YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIBartın'ın İnkum tatil beldesindeki ormanlık alanda gece saatlerinde çıkan yangın, Orman, Belediye, Jandarma, Sahil Güvenlik, Garnizon Komutanlığı ve Emniyet'ten oluşan 193 personel 44 itfaiye ekibinin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yanıgın'da soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında 15 dönümlük Kızılçam ormanı kül oldu. (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2022-11-21 07:38:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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