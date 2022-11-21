Tatil beldesinde orman yangını çıktı (3)

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4 KİŞİ SERBEST

Bartın'ın İnkum tatil beldesindeki ormanda çıkan yangın nedeniyle jandarma ekiplerince gözaltına alınan 4 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İnkum tepesindeki vahşi çöp depolama tesisinde çalışan 4 kişinin bilgilerine başvurulduktan sonra serbest kaldığı belirtildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, daha önce Orman İşletme Müdürlüğü'nce kurulan fotokapanlar ise incelemeye alındı. 4 saat sonra kontrol altına alınan yangın bölgesinde Vali Nurtaç Arslan ve Belediye Başkanı Cemal Akın, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını takip ederek bilgi aldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan Acar

2022-11-21 10:51:08



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