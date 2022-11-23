Düzce merkezli depremde Marmara ve İç Anadolu bölgeleri sallandı (14)



VALİLİK: BARTIN'DA HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK

Bartın Valiliği, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Düzce ili Gölyaka ilçesinde saat 04.08'de meydana gelen ve ilimizde de hissedilen 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ve AFAD Müdürlüğü'ne ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" denildi.

EREĞLİ'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Düzce´nin Gölyaka ilçesindeki 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından Zonguldak´ın Ereğli ilçesinde okullar tatil edildi. Ereğli Kaymakamlığı´ndan yapılan açıklamada, "Merkez üssü Düzce İli Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilçemiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 23 Kasım 2022 tarihinde bir (1) gün eğitimöğretime ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2022-11-23 09:44:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.