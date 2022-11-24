İl Milli Eğitim Müdürü, öğretmenler için sahnede türkü söyledi



Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN'da 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel yapılan programda, İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar sahneye çıkıp öğretmenler için 'Ela Gözlüm' isimli türküyü söyledi.

Bartın Kültür Merkezi'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili kutlama programı yapıldı. Programa; Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, protokol üyeleri ile öğretmenler katıldı. Protokol konuşmaları sonrası aday öğretmenler yemin etti, ardından müzik dinletisi sunuldu. Bartın Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenlerinin enstrüman çaldığı programda İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar da türkü söyledi. 'Ela Gözlüm' isimli türküyü seslendiren Acar uzun süre alkışlandı. Bartın Valisi Arslan, Oğuzhan Acar'a teşekkür etti. Programın sonunda öğrenci, öğretmen ve protokol üyeleri, hatıra fotoğrafı çektirdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2022-11-24 14:53:34



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