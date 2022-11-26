Bartın'da ırmak suyu yükselince geçici servis yolu çöktü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın'da ırmak suyu yükselince geçici servis yolu çöktü

DHA

Bartın'da ırmak suyu yükselince geçici servis yolu çöktü


Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)BARTIN'ın Kozcağız beldesinde ırmak suyunun yükselmesiyle çöken geçici servis yolu, trafiğe kapatıldı. Sürücüler, alternatif yollara yönlendirildi.
Dün sabah saatlerinden itibaren 64 kilogram yağışın düştüğü Bartın´da Kozcağız Irmağı'nın debisi, 3 metre yükseldi. Kentte 27 Haziran´da selde yıkılan `Kozcağız-1´ köprüsünün yerine, 300 metre aşağısına yapılan 200 metre uzunluğundaki servis yolu ise dün gece ırmak suyundaki yükselmeyle çöktü. Karayolları ekipleri, şeritler çekerek, yolu araç ve yaya trafiğe kapattı. Bartın Kozcağız-Çaycuma Perşembe beldelerine ulaşımı sağlayan servis yolunun trafiğe kapanmasının ardından sürücüler, alternatif yollara yönlendirildi. Yolun altına yapılan menfezlerin de selde devrildiği görüldü. Karayolları ekipleri, yağışın sona ermesinin ardından yolun yeniden yapılacağını belirtti. Taşkın nedeniyle çöken servis yolu, havadan dron ile görüntülendi.   DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2022-11-26 12:29:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bartın'da sağanak nedeniyle servis yolunun bir bölümü yıkıldı
YEREL HABERLER Bartın'da sağanak nedeniyle servis yolunun bir bölümü ...
(Görüntülü) BARTIN&#039;I SAĞANAK VURDU 
YEREL HABERLER (Görüntülü) BARTIN'I SAĞANAK VURDU 
Bartın'ı sağanak vurdu
YEREL HABERLER Bartın'ı sağanak vurdu
Bartın'da sağanak ulaşımı olumsuz etkiliyor
YEREL HABERLER Bartın'da sağanak ulaşımı olumsuz etkiliyor
(Görüntülü)BARTIN&#039;DA ŞİDDETLİ RÜZGAR NEDENİYLE BALIKÇILAR DENİZE AÇILAMADI
YEREL HABERLER (Görüntülü)BARTIN'DA ŞİDDETLİ RÜZGAR NEDENİYLE ...
Bartın'da şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı
YEREL HABERLER Bartın'da şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar denize ...
Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Köksal Toptan, Bartın Üniversitesini ziyaret etti
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Köksal Toptan, Bartın ...
(Görüntülü) BARTIN - İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ, ÖĞRETMENLER İÇİN SAHNEDE TÜRKÜ SÖYLEDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) BARTIN - İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ, ...
İl Milli Eğitim Müdürü, öğretmenler için sahnede türkü söyledi
YEREL HABERLER İl Milli Eğitim Müdürü, öğretmenler için sahnede ...
(Görüntülü) BARTIN&#039;DA SELDE YIKILAN KÖPRÜLER YENİDEN YAPILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BARTIN'DA SELDE YIKILAN KÖPRÜLER ...
Bartın'da selde yıkılanların yerine yapılan 4 köprü ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Bartın'da selde yıkılanların yerine yapılan 4 köprü ...
Bartın´da selde yıkılan köprüler yeniden yapıldı
YEREL HABERLER Bartın´da selde yıkılan köprüler yeniden yapıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.