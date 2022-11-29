Bartın'da yolcu otobüsü devrildi; 39 yaralı (1)

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok eden mucize bitki

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ayhan ACAR/BARTIN(DHA)BARTIN'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 39 kişi yaralandı.

Kaza, Kurtköy Akçamescit mevkinde meydana geldi. Rize'den Zonguldak'a giden M.E yönetimindeki 22 FM 053 plakalı yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 39 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın Ayhan ACAR

2022-11-29 08:30:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.