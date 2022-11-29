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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın'da yolcu otobüsü devrildi: 40 yaralı (2)

DHA

Bartın'da yolcu otobüsü devrildi: 40 yaralı (2)


'UYUMUYORDUM, BİR AN DALMIŞIM'
Kaza, saat 07.15 sıralarında Bartın girişi Kurtköy Akçamescit mevkinde meydana geldi. Dün akşam saatlerinde Rize´den Zonguldak´a gitmek üzere yola çıkan Mustafa Ekşioğlu (31) yönetiminde 22 FM 053 plakalı yolcu otobüsü, Akçamescit geçişinde devrildi. Kazada otobüste bulunan 40 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları Bartın Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kendisi de hastanede tedaviye alınan şoför Mustafa Ekşioğlu'nun ilk ifadesinde, "Ben uyumuyordum. Bir anda dalmışım" dediği öğrenildi. Otobüste bulunan yolcuların 30´unun üniversite öğrencisi olduğu memleketlerinden Zonguldak´a gittikleri belirtildi.
VALİ AÇIKLAMA YAPTI 
Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Bartın Devlet Hastanesi'ne giderek, burada yaralıları ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerini iletti. Hastane çıkışında açıklamada bulunan Vali Arslan, "Rize´den Zonguldak Ereğli istikametine giden şehirlerarası otobüs firmasına ait bir otobüs nedenini belirleyemediğimiz bir sebeple devrildi. Otobüste görevliler ile birlikte 40 kişi vardı. Tedbir amaçlı bütün yolcuları hastaneye getirdik. Şu an durumları gayet iyi. Birkaç tane hafif yaralımız var sıyrıklarla atlatan. Tedbir amaçlı bazı hastalarımızı gözetim altında tutuyoruz. Herhangi bir sıkıntı, can kan kaybımız yok. Hepimize geçmiş olsun. Kazanın oluş şekliyle ilgili araştırma soruşturma devam ediyor" dedi.
Jandarma olay yeri ekiplerinin incelemelerinin ardından, şarampole devrilen otobüs, çekici ile kaldırıldı. Yolcu otobüsünün kaza yaptığı alan dron ile havadan görüntülendi. (DHA)  DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2022-11-29 12:04:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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