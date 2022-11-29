Bartın'da yolcu otobüsü devrildi: 40 yaralı (3)

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35 YARALI TABURCU OLDU, SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Sabah saatlerinde Bartın Kurtköy Akçamescit mevkinde meydana gelen kazada, yaralanarak, hastaneye kaldırılan 40 kişiden 35´inin taburcu olduğu, 5 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Hastanede tedavisi tamamlanan otobüs şoförü Mustafa Ekşioğlu ifadesi alınmak üzere jandarma ekipleri tarafından karakola götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2022-11-29 14:27:17



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