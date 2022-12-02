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Facianın yaşandığı ocakta çalışan madencilerden, müdür yardımcısının görevden alınmasına tepki

DHA

Facianın yaşandığı ocakta çalışan madencilerden, müdür yardımcısının görevden alınmasına tepki


Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)BARTIN'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında çalışan işçiler, üretimden sorumlu müdür yardımcısı olarak atanan Cüneyt Yamudi'nin görevden alınmasına, basın açıklaması yaparak, tepki gösterdi.
Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü´ne ait ocakta 14 Ekim günü yaşanan facianın ardından TTK Genel Müdürlüğü, 8 Kasım tarihinde müesseseye atamalar yaptı. Kurum, Zonguldak Armutçuk Müessese Müdür Yardımcısı Cüneyt Yamudi´yi, Amasra Müessese Müdürlüğü´ne üretimden sorumlu müdür yardımcısı atadı.
Sabah saatlerinde müesseseye geçici görevlendirilen Yamudi´nin görevden alındığını öğrenen 450 maden işçisi, kurum içinden yürüyüşe geçerek, kapının girişine geldi. Amasra Kaymakamı Kadir Perçi ve Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz gelerek, işçilerle görüştü. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı kapı önünde maden işçilerinin dışarıya çıkmasına izin verilmedi. Burada sloganlar atan maden işçileri adına Genel Maden İşçileri Sendikası Amasra Şube Başkanı Ümit Çınar, basın açıklaması yaptı. 
TTK Amasra Müessesesi'nde çalışan madencilerin liyakatsiz atamaların bedelini ödediklerini söyleyen Ümit Çınar, "Kazanın en önemli nedenlerinden birinin yetersiz idari yönetimden kaynaklandığını düşünüyoruz. Bu nedenle kazada ihmali bulunanların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyoruz. Kazanın ardından Amasra Müessesesi'ni ayağa kaldırmak amacıyla, madencilik konusunda büyük tecrübesi bulunan, tahlisiye gibi çok daha riskli bir görevde bulunan, dünyanın birçok ülkesinde iş güvenliği ve tahlisiye yarışmalarına katılan, madencilik ve iş güvenliği alanında çok sayıda makalesi bulunan, bu başarılarıyla dünya madencilik camiasında adından söz ettiren, Cüneyt Yamudi, kasım ayı başında müessese yönetimine geçici görevle atanmıştır. Amasra Müessesesi'nde çok kısa sürede tecrübesi, bilgisi ve idari anlayışıyla büyük bir acıyı yeni yaşamış biz madencilere güven vermiş, sadece bilgisi ve tecrübesiyle değil, aynı zamanda maden işçilerinin moral ve motivasyonunu sağlamak için büyük çaba sarf etmiş olan Cüneyt Yamudi müdürümüzün geçici görevi bu hafta sonlandırılmıştır" dedi.
Çınar, yaşanan büyük acıdan ders çıkarılmadığını ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü: 
"Kazanın en önemli nedenlerinden biri olarak gördüğümüz liyakatsiz idari yapılanmayı dizayn eden bir memur sendikası, yaşanan büyük acıdan yine ders çıkarmamıştır ve müessese idaremizi yine liyakate dikkat etmeden sadece kendi siyasi görüşlerine uygun olarak dizayn etmeye çalışmaktadır. İtirazımız her şeye rağmen siyasi etkinin gölgesinde liyakatsizliği hakim kılmaya çalışan anlayışıdır. Bedeli arkadaşlarının canıyla ödemiş biz maden işçileri, müessesemize yapılacak atamaların, bir memur sendikasının dayattığı siyasi bir anlayışa göre değil, liyakate göre yapılmasını istiyoruz. Başta Cüneyt Yamudi ve onun gibi liyakatli isimlerin idaresinde ülkemize ve milletimize hizmet etmek istiyoruz. Yapılan atamalarda liyakate bakılmamasının bedelini biz ödemek istemiyoruz."
Maden işçileri basın açıklamasının ardından iş yerine olaysız şekilde geri döndü. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR
2022-12-02 12:04:35

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