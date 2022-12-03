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Fırtınada yıkılan mendirek onarılıyor

DHA

Fırtınada yıkılan mendirek onarılıyor


Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN'ın Amasra ilçesi Tarlaağzı köyündeki limanda 2 yıl önce yaşanan fırtınada 150 metrelik bölümü yıkılan mendireğin onarımı için çalışma başlatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yaptığı ihaleyle 4 bin 700 beton blok limana yerleştirilecek. Tarlaağzı Gömü Köyleri Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Tayfun Uça, mendireğin yapılması için beton blokların hazırlanmasına başlandığını söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Amasra ilçesi Tarlaağzı köyünde yapılan liman, 2005 yılında tamamlandı. Tarlaağzı Gömü Köyleri Su Ürünleri Kooperatifi'ne 2007'de devredilen, yılda ortalama 300400 balıkçı teknesinin giriş çıkış yapıp balıkları karaya ulaştırdığı limanın mendirek bölümündeki yaklaşık 150 metrelik alan, 2020 yılının Ocak ayında, fırtınada yıkıldı. Beton blokların arkasındaki yaklaşık 400 metrelik alanda bulunan dolgu malzemesi de denize gitti.
4 BİN 700 BLOK YERLEŞTİRİLECEK
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yaptığı ihaleyle müteahhit firma, 40 teknenin bulunduğu balıkçı barınağındaki mendireğin onarımı çalışmalarına başladı. 400 metre uzunluğundaki liman rıhtımı ile fırtınada denize devrilen 150 metrelik alana her biri 22 ton ağırlığındaki 4 bin 700 beton blok konulacağı ve şu anda 100 beton bloğun dökme işinin tamamlandığı öğrenildi. Beton bloklar, ileriki günlerde vinçlerle limana yerleştirilecek.
'BÖLGEMİZ İÇİN ÖNEMLİ BİR BALIKÇI BARINAĞI'
Tarlaağzı Gömü Köyleri Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Tayfun Uça, 2 yıl önce Karadeniz'de yaşanan fırtına sonrasında limanın bir kısmının yıkıldığını hatırlatarak, "Limanımız her geçen gün fırtınalardan dolayı zarar görmeye devam ediyordu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yatırım programına alındıktan sonra limanının onarım ve yapım ihalesi yapıldı. İş makineleri limanda şu anda beton blokların dökümünü yapıyor. Hayırlısıyla buranın bir an önce bitmesini ümit ediyoruz. Çünkü bizim için çok önemli, burası balıkçılarımızın ürünlerini boşalttığı tek balıkçı barınağımızdır. Büyük balıkçı teknelerine de hizmet veren bir alandır. Önümüzdeki günlerde beton santralin de kurulmasıyla çalışmaların 2 yıl içinde bitirilmesini bekliyoruz. Limanımızın yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR
2022-12-03 09:57:13

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