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Eşi, Vasfiye'yi çocuğunun gözü önünde 20 bıçak darbesiyle öldürdü

DHA

Eşi, Vasfiye'yi çocuğunun gözü önünde 20 bıçak darbesiyle öldürdü


Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)-BARTIN´da, Aslan Çelikok (30), bir süredir ayrı yaşadığı işe Vasfiye Çelikok'u (38), 5 yaşındaki oğlunun gözü önünde 20 kez bıçaklayarak, öldürdü. 
Olay, saat 02.00 sıralarında Tuna Mahallesi Hendekyanı Caddesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, Aslan Çelikok, gece 3 katlı evin en alt katında oğlu ile oturan Vasfiye Çelikok´un yanına gitti. Vasfiye ve Aslan Çelikok evin salonunda tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aslan Çelikok, yanında getirdiği ekmek bıçağını eşinin vücuduna 20 kez sapladı. Kanlar içinde kalan Vasfiye Çelikok´un çığlıklarını duyan komşuları durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Vasfiye Çelikok´un hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayın ardından kaçan Aslan Çelikok, Çaydüzü Mahallesi´ndeki ağabeyinin evinde saklanırken polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Çocuk ise koruma altına alındı. 
'BİR HAFTA ÖNCE BİZ KURTARDIK'
Aslan Çelikok´un eşi Vasfiye Çelikok´u sürekli tehdit ettiğini söyleyen üst komşuları Hatice Kontürk, "Gece saatlerinde ben bağırma seslerini duydum, polisi aradım. Vasfiye eşiyle ayrı yaşıyordu, çalışmıyordu. Adam sürekli buralara gelip eşini rahatsız ediyordu. Onu bir hafta önce öldürecekti, o zaman biz kurtardık. Aralarında sürekli tartışma oluyordu. Sürekli polisler geliyordu. Adam çalışmıyordu, eşi de bundan rahatsızdı, ama adam sürekli eve gelip, `Ben artık çalışacağım size sarılacağım´ diyordu. Hatta beni araya koydu ama Vasfiye ile konuştuk, `Ben onu asla eve almam benim hayatım tehlikede´ dedi" diye konuştu. (DHA) 
     DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2022-12-04 13:29:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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