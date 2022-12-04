Eşi, Vasfiye'yi çocuğunun gözü önünde 20 bıçak darbesiyle öldürdü (2)

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KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Bartın'da Aslan Çelikok tarafından 20 bıçak darbesiyle öldürülen Vasfiye Çelikok´un cenazesi otopsinin ardından Amasra ilçesi Kazpınarı köyündeki babaevine getirildi. Burada duaların okunmasının ardından cenaze köy camisine götürüldü. İkindi namazının ardından Vasfiye Çelikok´un cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

Gözaltına alınan Aslan Çelikok ise emniyetteki sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Çelikok, `Kasten adam öldürme´ suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2022-12-04 16:53:25



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