Eşi, Vasfiye'yi çocuğunun gözü önünde 20 bıçak darbesiyle öldürdü (3) 



`BENİM SONUM DA O KADIN GİBİ´

Bartın'da ayrı yaşadığı eşi Aslan Çelikok tarafından bıçaklanarak öldürülen Vasfiye Çelikok´un, Eylül ayında Bartın´da Arzu Ar´ın eşi tarafından öldürülmesiyle ilgili yerel bir internet haber sitesinin sosyal medya paylaşımına yorum yaptığı ortaya çıktı. Vasfiye Çelikok´un haberin altına, "Benim sonumda o kadın gibi" yazdığı, nedenini soranlara ise "Daha ne yapayım uzaklaştırma var, darp raporu var, şikayet var ama serbest" yazdığı görüldü. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2022-12-04 18:10:35



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