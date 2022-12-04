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Eşi, Vasfiye'yi çocuğunun gözü önünde 20 bıçak darbesiyle öldürdü (3) 

DHA

Eşi, Vasfiye'yi çocuğunun gözü önünde 20 bıçak darbesiyle öldürdü (3) 


`BENİM SONUM DA O KADIN GİBİ´ 
Bartın'da ayrı yaşadığı eşi Aslan Çelikok tarafından bıçaklanarak öldürülen Vasfiye Çelikok´un, Eylül ayında Bartın´da Arzu Ar´ın eşi tarafından öldürülmesiyle ilgili yerel bir internet haber sitesinin sosyal medya paylaşımına yorum yaptığı ortaya çıktı. Vasfiye Çelikok´un haberin altına, "Benim sonumda o kadın gibi" yazdığı, nedenini soranlara ise "Daha ne yapayım uzaklaştırma var, darp raporu var, şikayet var ama serbest" yazdığı görüldü.  (DHA)  DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2022-12-04 18:10:35

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