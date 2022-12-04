Amasra'da Madenciler Günü'nde Madenci Anıtı'na çelenk bırakıldı (3)

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MADENCİ KOROSU KONSER VERDİ

4 Aralık Dünya Madenciler Günü nedeniyle Bartın Valiliği, Bartın Belediyesi ve Madenci Korusu Kültür ve Sanat Derneği tarafından Bartın Kültür Merkezi salonunda anma etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, Amasra´daki patlamada şehit olan 42 madencinin yakınları katıldı. Kur´an tilaveti ile başlayan anma programında öğrencilerin madenciler için yazdığı şiirler okundu. Daha sonra madencilerden oluşan koro konser verdi. Duygusal türkülerin seslendirildiği anma etkinliği sırasında şehit madenci yakınlarının ağladıkları görüldü. (DHA)Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2022-12-04 18:53:50



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