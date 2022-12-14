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Tedavi sürecinde 145 gün otomobilde kaldığı oğlunu toprağa verdi

DHA

Tedavi sürecinde 145 gün otomobilde kaldığı oğlunu toprağa verdi


Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)BOLU'da, nörolojik bir hastalık olan Guillain-Barre Sendromu (GBS) nedeniyle hastanede tedavi gören Onur Yorgun (24) hayatını kaybetti. Oğlunun tedavisi sırasında 145 gün boyunca otomobilinde yatan Ahmet Yorgun'un, cenazede güçlükle ayakta durduğu ve ağladığı gözlendi.
Bartın'da, henüz 4 yaşındayken epilepsi hastalığına yakalanan Onur Yorgun'a, geçen nisan ayında götürüldüğü hastanede ise vertigo teşhisi kondu. Vertigonun beyinde yol açtığı hasar sebebiyle sinir sisteminde meydana gelen, vücutta kas güçsüzlüğü, refleks kaybı, uyuşma ve karıncalanmaya sebep olan, geçici felç hali yaratabilen GBS teşhisi konan Yorgun, kesin tedavisi olmayan ancak etkileri azaltılabilen nörolojik hastalığın tedavisi için Bartın'dan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Onur Yorgun, 100 bin kişide 1 görülen, nadir rastlanan hastalığı sebebiyle yoğun bakımda tedavi gördü. Ahmet Yorgun oğlu Onur'un tedavisi sırasında 145 gün boyunca hastanenin otoparkındaki otomobilinde kaldı. Bolu Valiliği durumdan haberdar olunca Ahmet Yorgun'un kalması için yer ayarladı.
'KALBİNE YENİK DÜŞTÜ'
Onur Yorgun, dün öğle saatlerinde, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yorgun'un, Bartın'ın Sipahiler köyüne getirilen cenazesi, bugün köy camisinde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Ayakta durmakta zorlandığı gözlenen Ahmet Yorgun, gözyaşlarıyla, 3 çocuğunun en büyüğünün Onur olduğunu söyleyerek, "Benim hastane önünde beklediğim haberinin yapılmasından sonra devletimiz bize sosyal hizmetlerden yer buldu. Onların sayesinde diğer günlerimizi orda geçirdik. Tedavimiz devam etti ama sonuç alamadık ve hastalığa bağlı kalbine yenik düştü. Bugün 180'inci günde vefat etmiş oldu. Yani 6 aydan beri Bolu'da İzzet Baysal'da tedavi gördük. Hocalarımızdan Allah razı olsun, sağ olsunlar, ilgilendiler. Ben hastanede uzun süre kaldım. Orada ya yoğun bakımın önünde ya mescitte ya da kantinde kalıyordum. Akşamları da araba kalıyorduk. Sonra 145'inci günden sonra devlet bizi yerleştirdi ve biz de sıcak bir yerde kaldık. Allah razı olsun valilikten, sosyal yardımlaşmadan ve duyarlı vatandaşlardan herkese teşekkür ediyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2022-12-14 15:26:01

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