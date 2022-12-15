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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasra açıklarına ağ atan balıkçılar, 375 ton hamsiyle döndü

DHA

Amasra açıklarına ağ atan balıkçılar, 375 ton hamsiyle döndü


Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)BARTIN'ın Amasra ilçesi açıklarında avlanan balıkçılar, yaklaşık 375 ton hamsiyle limana döndü. Limana gelenlere ücretsiz hamsi dağıtıldı.
İstanbul, Trabzon, Samsun, Düzce, Sakarya, Sinop, Zonguldak ve Gemlik´ten gelen 20'ye yakın balıkçı teknesi, Amasra açıklarında ağ attı. Yaklaşık 375 ton hamsi yakalayan balıkçılar, Amasra Limanı ve Tarlaağazı Balıkçı Barınağı'na döndü. Hamsiler, limanda her biri 15 kilo alan 25 bin kasaya konulup kamyonlara yüklenerek çevre illere gönderildi. Limana gelen bölge halkına da ücretsiz hamsi dağıtıldı. Limana gelenler, leğen ve poşetlere doldurulan hamsileri alıp evlerine gitti.
Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ve Amasra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su ürünleri ekipleri teknelerde denetim yaptı.
15 ton hamsiyle Tarlaağazı Limanı'na dönen `Kocareis´ isimli balıkçı teknesinin kaptanı Ümit Aslantürk, "Biz sezon açıldığında hamsiyi daha erken bekliyorduk. Biz hamsiyi bir ay önce tutmayı umut ediyorduk. Hamsi bu sene bayağı gecikti, ama şimdi hamsi çıkmaya başladı. Biz şu anda bin kasaya yakın hamsi yakaladık. Şu anda hamsi çıkmaya başladı diyebiliriz. Hamsinin bir ay daha yoğun olarak sürmesi ile daha da sayısının artmasını ve irileşmesini bekliyoruz. Dün geceden bu yana 20 balıkçı teknesi buraya yanaştı. Şu anda bütün teknelerin 25 bin kasa hamsi yakaladığını söyleyebiliriz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR
2022-12-15 12:00:44

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