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Bartın'da evde doğal gaz sıkışması sonucu patlama: 1 yaralı

DHA

Bartın'da evde doğal gaz sıkışması sonucu patlama: 1 yaralı


Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)BARTIN'da, Makbule (84) ve Raci Ö. (84) çiftinin yaşadığı dairede, gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Yaralanan Raci Ö., hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 02.00 sıralarında, Kemer Köprü Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanda Makbule-Raci Ö. çiftinin oturduğu daireden gelen patlama sesini duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ocak ile fırın arasında gaz sıkışması sonucu patlamanın olduğu tespit edilirken, tedbir amacıyla binada gaz akışı kesildi. Vücudunda kısmi yanık ve yaralar oluşan Raci Ö., tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2022-12-17 09:30:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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