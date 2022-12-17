Bartın'da yamaçtan kopan kayalar, yola düştü

Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)BARTINKarabük Kirazlıköprü Barajı mevkisinde kayalar, yamaçtan yola düştü. Güvenlik önlemi alınan yolda kayaların kaldırılması için çalışma başlatıldı.
BartınKarabük yolunda, Kirazlıköprü Barajı mevkisinde sabah saatlerinde yamaçtan kopan kayalar, yola düştü. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, güvenlik önlemi aldı. Araçların kontrollü olarak geçişi sağlandı. Ekipler, yoldaki kayaları kaldırmak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2022-12-17 09:54:31
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