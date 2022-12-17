Avda kalp krizi geçirip öldü

Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)BARTIN'da Osman Arslantürk (65), av sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Hasankadı Beldesi Hanyeri köyündeki ormanda meydana geldi. 2 arkadaşıyla birlikte avlanmak için ormana giden Osman Arslantürk, bir anda fenalaşıp, yığıldı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekibi geldi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kalp krizi geçirdiği belirlenen Arslantürk'ün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Arslantürk'ün cenazesi morga kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2022-12-17 23:55:51
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