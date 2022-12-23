Bartın'da sokak ortasında tekme- tokat kavga: 1 yaralı

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Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)BARTIN merkezde iki grup, sokakta tekme tokat kavga etti. Olay anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, aldığı darbelerle yaralanan 1 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece Demirciler Mahallesi Hendekyanı Caddesi´nde meydana geldi. İki grup arasında sokakta bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Taraflar, birbirlerine tekme tokat saldırdı. Araya girenler, tarafları ayırırken, polise de haber verdi. Aldığı darbelerle yaralanan E.P., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansa bindirilmek istenince direndi. Bartın Devlet Hastanesi´ne kaldırılan E.P., tedaviye alındı. Olaya karışanlar, bölgeden uzaklaşırken, kavga anı da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2022-12-23 09:27:58



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