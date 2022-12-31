Çocuğunu görmek için gelen damadını bıçakladı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN'da, boşanma aşamasındaki eşinin yanındaki çocuklarını görmeye giden S.A., tartıştığı kayınpediri A.Y. tarafından bıçaklandı.
Olay, saat 15.30 sıralarında Aladağ Mahallesi Kavallar Caddesi´nde meydana geldi. S.A., çocuğunu görmek için boşanma aşamasındaki eşinin bulunduğu kayınpederi A.Y.´nin evine gitti. Burada S.A. ile A.Y. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında A.Y., mutfaktan aldığı bıçakla damadını bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan S.A. çağırılan ambulansla Bartın Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kayınpeder A.Y. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2022-12-31 17:33:19
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