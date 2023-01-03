Komisyon, Amasra'daki maden kazası raporunu 25 Ocak'a kadar TBMM'ye iletecek (2)

ŞEHİT MADENCİ AİLELERİNİ ZİYARET ETTİLER
Türkiye Büyük Millet Meclisi Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, Amasra'da maden kazasında şehit olan madenci ailelerini ziyaret etti. Komisyon Başkanı Taner Yıldız, komisyon üyesi Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Amasra ilçesine bağlı Uğurlar köyünde ve Kaman köyündeki maden şehidi yakınlarını ziyaret etti. Komisyon başkanı Taner Yıldız ilk olarak Uğurlar köyündeki şehit madenci Selçuk Ayvaz´ın ailesini ziyaret etti. Burada madencinin annesi Habibe ile babası Recep Ayvaz´a başsağlığı diledi. Yine maden kazasında hayatını kaybeden Emrah Kaya´nın Kaman köyündeki ailesini ziyaret eden Yıldız, burada da baba Davut Kaya´ya başsağlığı diledi. Diğer komisyon üyeleri de belirlenen diğer maden şehidi ailelerini ziyaret ederek, başsağlığında bulundu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR
2023-01-03 22:31:39
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