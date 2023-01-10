Ormanda kalp krizi geçirdi, hastanede öldü

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor



Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)-BARTIN´da, ormanda ayağının kaymasıyla düşen Dursun Çukur (56) 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Hastaneye kaldırılan Çukur'un, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

Olay, akşam saatlerinde Hasanlar köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan Dursun Çukur, kürek sapı yapmak için ağaç dalı kesmek üzere ormana gitti. Dursun Çukur ormanda dolaşırken ayağının kayması sonucu düşerek hareketsiz kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Dursun Çukur, telefonla yardım istedi. Ormana giden sağlık ekipleri Çukur´u hareketsiz halde buldu. Kalp krizi de geçirdiği anlaşılan Dursun Çukur, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dursun Çukur burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çukur'un kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2023-01-10 21:36:16



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