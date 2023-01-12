Bartın'da işçi servisinin çarptığı kadın kurtarılamadı

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Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)BARTIN'da, sürücüsünün geri manevra yaptığı işçi servisi midibüsün çarptığı Safiye Ayaş (39), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İşçileri taşıyan Emin Günaydın (52), kullandığı 74 DF 376 plakalı midibüsle geri manevra yaptığı sırada arkasındaki Safiye Ayaş'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Ayaş, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Safiye Ayaş, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Emin Günaydın ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2023-01-12 12:03:23



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