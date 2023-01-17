GMİS Şube Başkanı Çınar: Amasra'daki ocakta yangın söndü



Ayhan ACAR/ AMASRA (Bartın), (DHA)GENEL Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Amasra Şube Başkanı Ümit Çınar, 14 Ekim'de facianın yaşandığı ocaktaki çalışmaları anlatarak, "Ocakta son 20 gündür alınan testler sonucunda yangın söndü. Bekleme süresinin ardından yeniden üretime geçmek istiyoruz" dedi.

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanlığı'nın bağlı bulunduğu Industriall Avrupa Sendikalar Birliği'nin genel sekreteri Luc Triangle, maden kazasının olduğu Amasra'ya gelip, sahada incelemelerde bulundu. Triangle, Amasra Şube Başkanı Ümit Çınar'ı ziyaret edip, 'geçmiş olsun' ve başsağlığı dileklerini iletti. Triangle, madencilerin, ekonominin bel kemiği olduğunu belirterek "Madencilerin olmadığı bir dünyada ne elektrik ne de enerji üretiminden bahsedebiliriz. Dolayısıyla onların yer altındaki yaptıkları işe büyük bir saygı göstermemiz gerekir. Bizler 7 milyon işçinin bağlı bulunduğu Avrupa İşçi Sendikası olarak o işçilerimizin selamlarını getirdik. Bu maden faciasının da şartlarını ve sonuçlarını incelemek için burada buluyoruz. Buradaki sendikal bakış açısı nedir? Sendikanın bakış açısı sabah işine giden madencinin akşam evine sağ salim evine gelmesidir. İş yerinde bir madencinin hayatını kaybetmesini kabul edemeyiz. Sendika olarak esas görevimiz iş yerlerimizdeki iş güvenliği konularıdır. Bunun için iş veren ve devletlerle gereken mücadeleyi yapmamız gerekir. Biz Avrupa sendikaları olarak size bütün desteklerimizi vereceğimizi söylemek isteriz" dedi.

Ümit Çınar ise ocaktaki yangının söndüğünü, bekleme süresinin ardından yeniden üretime geçmek istediklerini dile getirerek "Ocakta son 20 gündür alınan testler sonucunda yangın söndü. Bekleme süresinin ardından biz yeniden üretime geçmek istiyoruz. Teknolojik açıdan Amasra bakımından birinci pilot bölgemizdir. Şu anda tam ve yarı mekanize çalışan ayaklarımız var. Teknolojiyi takip eden bir kurumuz fakat yer altı madenciliğinde en önemli unsur olan metan gazıyla mücadele ediyoruz. Patlamanın sebebiyle ilgili orası daha açılmadığı için net bir bilgiye sahip değiliz. Hakimlerimiz, savcılarımız patlama bölgesine inecek, net sonuçlara ondan sonra ulaşacağız. Amasra turizm şehri olarak bilinir ama biz bir bedel ödedik. Bu aşamadan sonra daha disiplinli olarak çalışacağız" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR

2023-01-17 12:20:02



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