Bartın'da kruvaziyer, limandaki usturmaçalara çarptı (2)

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KRUVAZİYER LİMANA YANAŞTI

Amasra Limanı´na yanaşırken sol arka tarafından usturmaçalara çarpan ve 100 metre açıkta bekleyen kurvaziyerdeki hasarı tespit etmek için dalış yaptı. Ancak akıntının fazla olması nedeniyle kamera çekimi yapılamadı. Kruvaziyer, 4 saat açıkta bekledikten sonra akıntının az olduğu limana gelerek demir attı. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botun eşlik ettiği kruvaziyerin altına yeniden dalış yapan dalgıçlar, hasar tespit işlemlerine başladı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR

2023-01-18 13:23:16



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