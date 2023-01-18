Bartın'da kruvaziyer, limandaki usturmaçalara çarptı (3)

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KRUVAZİYER BU GECE BEKLETİLECEK

Amasra Limanı´na yanaşırken sol arka tarafından usturmaçalara çarptıktan sonra liman girişine demirlenen kruvaziyere dalgıçlar, hasar tespiti için dalış yaptı. Dalgıçların kamera ile yaptığı görüntülemenin ardından arka sol pervanenin 4 kanadında hasar tespit edildi. Gemi armatörü ve acente yetkililerinin yaptığı değerlendirmenin ardından hareket kabiliyetini kaybetmeyen geminin, yolcularıyla birlikte bu gece liman ağzında demirli kalacağı ve kruvaziyer için kesin kararın yarın verileceği öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR

2023-01-18 18:01:22



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